Sénégal: le Procureur requiert un mandat d'arrêt international contre Me Juan Branco

Au Sénégal, le Procureur de la République, Abdou Karim Diop a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko, Me Juan Branco, et requis d’un mandat d’arrêt international. Ce, après que ce dernier ait saisi la CPI, à la suite des manifestations meurtrières nées dans la condamnation de son client début juin.



« Après avoir revu la compilation des déclarations, écrits et posts à travers tout support du sieur Juan Branco, il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale », lit-on dans le communiqué du Parquet.



Aussi, le Procureur de la République a-t-il décidé de l'ouverture d'une information judiciaire contre Me Branco pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits. En outre, un mandat d'arrêt international a été requis à son encontre, annonce le document.