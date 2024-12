Sénégal : le ministère de la Communication revient à la charge

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique s’est adressé ce mardi, via un communiqué, aux médias ne figurant pas sur la liste provisoire des médias reconnus par l’Eat. Les services de Aliou Sall leurs informent qu’ils recevront "dans les meilleurs délais la notification spécifiant les manquements à combler".



Cependant, ils font savoir à Maïmouna Ndour Faye, Présidente directrice générale (Pdg) de la 7tv, à Madiambal Diagne du groupe Avenir Communication, à Bougane Gueye Dany du groupe Dmedia et autres patrons de presse dont leur entreprise ne figure pas sur la liste, le délai fixé pour leur enrôlement.



"Ceux, non encore enrolés, doivent le faire sur la plateforme sous 72 heures", rappelle le ministère .

Aminata Diouf

