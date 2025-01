Sénégal : le ministre Mabouba Diagne s'engage pour l'insertion des jeunes diplômés agricoles

Bonne nouvelle pour les jeunes diplômés des Centres de Formation Professionnelle en Agriculture. Dans une circulaire datée du 3 janvier 2025, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a donné des instructions claires aux directions générales et aux sociétés sous sa tutelle pour mettre en place une politique d 'insertion dynamique et durable en leur faveur.



Dans le document, le ministre de l’Agriculture a constaté que dans le « cadre des stages et recrutements entrepris par certaines Directions, Directions générales et Sociétés sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, les jeunes diplômés des Centres de Formation professionnelle en Agriculture sont souvent laissés en rade ».



Selon lui, « ce qui crée des situations de mécontentement, de frustration et de démotivation chez les jeunes qui fréquentent les métiers de l'Agriculture ».



Pour Mabouba Diagne, une « telle situation ne milite pas en faveur de l'atteinte des objectifs du département en termes de formation Insertion des jeunes ».



C'est pourquoi, il a instruit les responsables de « prendre contact avec le Bureau de la Formation professionnelle agricole pour les stages et recrutements en vue d'asseoir une politique d'insertion dynamique et durable au sein du ministère ».