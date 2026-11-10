Sénégal: le ministre de la Justice ordonne la réduction des dépenses liées aux séminaires et ateliers

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a instruit les services de son département de privilégier les infrastructures publiques pour l’organisation des conférences, séminaires et ateliers de formation, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques.



Dans une circulaire, il invite les responsables à faire preuve de rigueur dans la gestion des ressources publiques, compte tenu des contraintes budgétaires. À cet effet, les salles de réunion de la Primature, du Centre de formation judiciaire (CFJ) et de la Direction générale de l’administration pénitentiaire devront être privilégiées.



Le recours aux hôtels et autres établissements privés ne sera autorisé qu’à titre exceptionnel, sur présentation d’une justification dûment établie. Le ministre insiste sur le respect strict de ces instructions, qui visent à réduire les dépenses liées à l’organisation des activités de son département.