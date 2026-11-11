Insuffisance rénale: plus de 750 000 Sénégalais concernés, 4000 nouveaux cas graves chaque année

L'insuffisance rénale est un problème de santé majeur au Sénégal, avec une prévalence estimée à 4,9%, soit plus de 750 000 personnes touchées. Selon Le Soleil, qui rapporte des propos du directeur général des établissements de Santé, Dr. Fallou Niang, ce chiffre est probablement sous-estimé.



Lors de l'inauguration du centre d'hémodialyse de Tivaouane, Dr. Niang a rappelé qu’entre 2 000 et 4 000 personnes atteignent chaque année le stade avancé de la maladie rénale chronique, nécessitant un traitement de suppléance rénale.



«Cette infrastructure permettra non seulement d'augmenter massivement notre capacité de prise en charge nationale, mais elle s'inscrit surtout dans la politique de décentralisation des soins spécialisés», a déclaré Dr. Niang, représentant le ministère de la santé et l'hygiène publique.



L'objectif est de rapprocher les soins des populations pour garantir l'équité territoriale et la dignité de chaque patient. «La santé n'est pas un luxe, c'est un droit», a-t-il souligné, rappelant l'article 8 de la constitution sénégalaise qui garantit des soins de santé de qualité.



Pour lui, le gouvernement du Sénégal entend poursuivre ses investissements pour atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle, notamment en renforçant les centres de dialyse et en promouvant la production locale d'intrants. «Nous continuerons à œuvrer avec nos partenaires techniques et financiers et la bénédiction de nos familles religieuses pour une amélioration continue de la santé de nos populations», a conclu Dr. Niang.



Le centre d'hémodialyse de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh aura une capacité de 54 patients.