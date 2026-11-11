JOJ Dakar 2026 : l'équipe féminine de futsal d'Iran décroche la médaille de bronze face à l'Italie

L'équipe nationale féminine de futsal d’Iran s'empare de la troisième place du tournoi olympique de la jeunesse des JOJ Dakar 2026. La sélection iranienne monte sur le podium après sa victoire enregistrée contre la formation italienne sur le score de cinq buts à deux lors de la petite finale disputée ce mercredi.



Cette performance lors de l'ultime rencontre de classement permet à la délégation iranienne d'obtenir la médaille de bronze de l'épreuve. Les joueuses d’Iran concrétisent leur parcours dans la compétition par ce succès décisif face aux Italiennes dans ce match pour la troisième place.