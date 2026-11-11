Affaire du sondage de Cheikh Yérim Seck : Moubarack Lô dénonce des «inventions» et met en garde

L’économiste et expert en prospective et développement, Moubarack Lô, a vivement contesté les révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck, pour qui le président Diomaye Faye aurait commandité un sondage qui le placerait derrière son ancien mentor, Ousmane Sonko.



M. Lô a qualifié les résultats avancés d’« inventions », estimant que leur publication pourrait exposer leurs auteurs à des poursuites judiciaires. Il s’est également prononcé sur les rapports entre les maires et le gouvernement, dénonçant les retards de paiement qui freinaient la réalisation de projets locaux.



Interrogé sur la fiabilité des sondages, le maire de Niomré a remis en cause leur méthodologie et la crédibilité des résultats annoncés. « Ces sondages-là, les résultats y afférents, personne ne maîtrise comment cela se passe. D’abord, ce sont des inventions, c’est ce que je peux dire », a-t-il déclaré au micro de la RFM matin.



« Le procureur peut te poursuivre et tu auras des problèmes »







Moubarack Lô a également rappelé les dispositions légales encadrant la publication des sondages au Sénégal. Selon lui, leur réalisation à titre privé est possible, mais leur diffusion publique peut entraîner des poursuites. « Si tu le rends public, le procureur peut te poursuivre et tu auras des problèmes », a-t-il averti, estimant que la législation sénégalaise sanctionne ce type de pratique depuis les années 1980.







Pour étayer son propos, il a évoqué les consultations réalisées lors du référendum de 2016 et de l’élection présidentielle de 2019. Il a notamment affirmé avoir obtenu une estimation de 62,3 % lors du référendum, proche du résultat officiel de 62,25 %. En 2019, ses calculs, effectués à partir des résultats relayés par les radios, auraient donné 57 %, contre 58 % officiellement.







Sur la situation politique actuelle, l’économiste a estimé que les rapports de force électoraux devaient être analysés avec prudence. Il a notamment souligné la stabilité du score de 54 % obtenu par le pouvoir lors de deux consultations électorales, en avril puis en novembre 2024. Il a toutefois considéré que la configuration politique actuelle pouvait conduire à un second tour, notamment en présence de plusieurs candidats.







Au-delà de la polémique sur les sondages, Moubarack Lô a alerté sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. Il a cité l’exemple d’un forage réalisé dans sa commune, à une profondeur de 110 mètres, pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les villages. Selon lui, les retards de paiement de l’entreprise chargée des travaux, qui devait être réglée par le Trésor public, compromettaient la poursuite d’autres projets.





« Je voulais que, dès que c’est fini là-bas, je puisse l’emmener dans un autre village pour lui faire un autre forage. Mais ça ne peut pas avancer en l’état, parce qu’on n’a pas les fonds nécessaires », a-t-il expliqué.





Le maire de Niomré a ainsi appelé les parlementaires à prendre en compte les difficultés financières des collectivités dans leurs rapports avec l’État. « Cela crée un fossé », a-t-il regretté.

