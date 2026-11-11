Dakar : Makhtar Cissé évoque la «diversification» de la coopération sécuritaire avec le Commandant de l’Africom

Au Sénégal, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Makhtar Cissé, a reçu en visite de travail le Commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom).
Selon un communiqué, cette rencontre a permis de «réaffirmer la solidité du partenariat entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine de la sécurité et de la défense, ainsi que le rôle du Sénégal en tant que partenaire stratégique sur le continent africain».
Les échanges ont également porté sur «les perspectives de diversification et de renforcement de cette coopération, dans un contexte marqué par l’évolution des enjeux sécuritaires en Afrique».
Selon un communiqué, cette rencontre a permis de «réaffirmer la solidité du partenariat entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine de la sécurité et de la défense, ainsi que le rôle du Sénégal en tant que partenaire stratégique sur le continent africain».
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