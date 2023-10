Sénégal: le nouveau gouvernement de Amadou Ba toujours attendu

La liste devrait tomber aujourd'hui. Le gouvernement de Amadou Ba II devrait prendre les contours de ligne purement politique. Un gouvernement de bagarreur pour appuyer le candidat de BBY dans sa mission de conquête de cœur des Sénégalais. Et ce dernier a apparemment carte blanche du chef de l'État pour prendre ses hommes et les mettre au poste clé. Et déjà quelques noms circulent.



Selon nos confrères de la Rfm, des lignes vont bouger au ministère de l'Agriculture. Samba Ndiobene Ka, actuel ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité Nationale et de l'Equité Sociale et Territoriale pressenti pour occuper ce poste.



«On devrai aussi noter le retour de Me Omar Youm même si on sait pas d'avantage. L'actuel président du groupe parlementaire de BBY devrait lâcher l'Assemblée nationale pour le gouvernement. Abdou Mbow devrait le remplacer. Pressentie aussi Thérèse Faye l'actuelle Administratrice du Fond de Garantie des Investissements Prioritaire (FGIP) ayant souvent rêvé du galon de ministre, son rêve pourra se réaliser cette fois », souffle-t-on.



A contrario, Antoine Diome lui devrait quitter le préjugé et stratégique ministère de l'Intérieur. Il devrait aller au côté du Président Directeur de cabinet. Au chapitre nouveauté et non des moindres la création d'un ministère chargé des élections. S'il le concrétise Macky Sall aura là, accédé à une vieille doléance de l'opposition sénégalaise. Pour la transparence et la sincérité des élections. Jusque-là il avait mis son véto. Peut-être ça avant qu'il ne soit dans sa situation de président hors course.