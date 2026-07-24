Sénégal: les employés de la RTS menacent de boycotter les JOJ prévus dans moins de 100 jours

Les employés de la Radio télévision sénégalaise (RTS) sont toujours sur le pied de guerre. Ils prévoient d'ailleurs de déposer un préavis de grève dans les prochains jours. Un boycott de la couverture des Jeux olympiques de la jeunesse n'est pas aussi exclu. En cause : ces travailleurs dénoncent la suspension de l'accord d'entreprise qui avait été signé avec la direction générale.



«L'état d'esprit à la RTS est à la fois à l'indignation et à la détermination absolue. Les travailleurs sont mobilisés, massivement d'ailleurs, parce qu'ils refusent d'accepter l'injustice. La suspension de notre accord d'entreprise par la direction générale est une décision unilatérale, arbitraire et totalement illégale. Et face à ce repris de nos droits acquis, la base, il faut le dire à tranchée», a dit Mamadou Sagna, membre de l'intersyndicale des travailleurs de la RTS, au micro de la RFM.



Pour lui, les recommandations de l'Assemblée générale «sont extrêmement claires» et appellent à un plan d’action de protestation. «Nous allons déposer le préavis de grèves dans les plus brefs délais. Et plus grave encore, pour le rayonnement de l'institution, (2:42) nous avons décidé d'aller vers un boycott total de la couverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026», a-t-il prévenu.



Si le syndicaliste dit avoir «conscience» que le boycott total des JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 est une «décision lourde de conséquences», il soutient que «c'est la seule réponse à la hauteur de la fraude que subissent les professionnels de la RTS» depuis la nomination du directeur Pape Alé Niang en 2024.