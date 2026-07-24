Tiémoko Meyliet Koné, vice-président ivoirien, effectue une visite de 24 heures à Dakar

Tiémoko Meyliet Koné, vice-président ivoirien, effectue depuis ce vendredi 24 juillet une visite de 24 heures à Dakar. A son arrivée sur le territoire sénégalais, il a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.
Pour l’heure, si rien n’a filtré sur les raisons de cette visite au Sénégal, la délégation de travail du vice-président comprend plusieurs personnalités de nationalité ivoirienne dont Jean-Claude Kassi Brou, un éminent économiste et Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Pour l’heure, si rien n’a filtré sur les raisons de cette visite au Sénégal, la délégation de travail du vice-président comprend plusieurs personnalités de nationalité ivoirienne dont Jean-Claude Kassi Brou, un éminent économiste et Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
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