Kafountine : deux morts dans le chavirement d'une pirogue de pêcheurs en haute mer

Une embarcation de pêche s'est renversée à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Kafountine, mercredi 22 juillet, aux environs de 11 h 30 mn. Conduit par son «capitaine» Ndiouma Diouf, l'embarcation transportait quatre pêcheurs originaires de Ndiaga-niao. Deux morts et de disparus ont été enregistrés.



«Le bilan provisoire dénombre deux rescapés et deux disparus (le capitaine Ndinuma Diouf et le nommé Mbaye). Ces derniers n'étaient pas équipés de gilets de sauvetage. L'incident, provoqué par des conditions météorologiques extrêmes, est intervenu lors de la mise à l'eau du filet, lequel s'est enroulé autour des hélices », selon des sources de L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi.



Cette avarie a ainsi entraîné une voie d'eau par l'arrière, suivie du chavirement et du coulage de la pirogue. Les survivants ont été secourus après de longues heures d'attente par une autre pirogue qui ramait dans la zone.



Toujours selon le journal, des recherches intensives, coordonnées par le chef de poste de la Hassmar/Rsc-Sud et mobilisant plusieurs unités navales, ont été menées pendant plus de deux heures, mais sont restées infructueuses.