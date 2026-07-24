Faidherbe : deux producteurs d’eau en sachet déférés pour mise en danger de la vie d’autrui

A Dakar, la Brigade de recherches de Faidherbe a interpellé deux exploitants d’unités de production d’eau en sachet. Ibrahima B., 27 ans, domicilié aux Parcelles Assainies, et Idrissa D., 40 ans, domicilié à Yoff, ont été déférés au parquet pour mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures authentiques et publiques, défaut d’autorisation de fabrication et de mise en vente, ainsi que pour offre d’eau impropre à la consommation.



Selon les informations du quotidien Libération, les gendarmes ont mené une descente le 20 juillet sur les sites exploités par les deux hommes sous les enseignes « Ci cilleme » et « Zango Yoff ». Lors du contrôle, Ibrahima B. et Idrissa D. ont présenté des autorisations de fabrication et de mise en vente. Les vérifications effectuées auprès de la Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs ont cependant établi que ces documents étaient des faux.



Entendus, les deux mis en cause ont reconnu les faits. Ibrahima B., qui exploite son unité depuis 2021, a déclaré avoir acheté le faux document à 500.000 Fcfa auprès d’un certain Oumar D. En activité depuis 2023, Idrissa Dieng a indiqué pour sa part avoir obtenu la fausse autorisation auprès d’un certain Ibou K. pour 700.000 Fcfa.