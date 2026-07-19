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Sénégal : les épreuves du second groupe du BFEM 2026 fixées au mardi 21 juillet



Sénégal : les épreuves du second groupe du BFEM 2026 fixées au mardi 21 juillet
Le ministère de l'Éducation nationale a publié un communiqué officiel concernant l'organisation de la session 2026 du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM). L'administration des épreuves du second groupe est officiellement programmée pour le mardi 21 juillet 2026, à partir de 7h30.
 
Cette programmation concerne l'ensemble des candidats admissibles sur le territoire national, mais également ceux des centres d'examen de la Gambie et de l'Arabie Saoudite.
 
Les autorités éducatives invitent l'ensemble des candidats autorisés à subir ces épreuves à se rendre dans leurs centres d'examen respectifs à la date et à l'heure indiquées. Pour pouvoir composer, les élèves devront obligatoirement présenter leur convocation ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité.
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Dimanche 19 Juillet 2026 - 21:50


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