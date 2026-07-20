Royaume-Uni: Andy Burnham nommé Premier ministre par le roi Charles III après la démission officielle de Keir Starmer

Accompagné de son épouse d'origine néerlandaise Marie-France van Heel, l'ex-maire de l'agglomération de Manchester Andy Burham a été reçu à la mi-journée par le souverain au palais de Buckingham, avant de se rendre au 10, Downing Street.



Il s'agit du quatrième Premier ministre de Charles III, depuis son accession au trône en septembre 2022, le sixième chef du gouvernement en dix ans. Andy Burnham, devenu vendredi chef du Labour après avoir engrangé le soutien d'environ 95 % des députés travaillistes, est le sixième Premier ministre à entrer à Downing Street en dix ans.



Il a été officiellement chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement, lors d'un entretien au palais de Buckingham à la mi-journée, avant de se rendre dans la foulée à Downing Street pour prononcer son premier discours en tant que Premier ministre.



À 56 ans, il succède au démissionnaire Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, après une victoire écrasante du Labour aux législatives qui avait mis fin à 14 ans de gouvernement conservateur.



Keir Starmer avait annoncé son départ le 22 juin, impopulaire dans le pays et fortement contesté au sein de son parti après des décisions maladroites, des polémiques et des défaites électorales locales.



Peu avant la nomination officielle de son successeur par le roi, Keir Starmer a pris la parole devant le 10, Downing Street. « Le Royaume-Uni est plus fort et plus juste qu'il y a deux ans », a-t-il déclaré lundi dans une courte allocution, entouré de ses collaborateurs et de certains membres du gouvernement sortant. « Je pars avec le sourire et je pars fier de tout ce que nous avons accompli », a-t-il ajouté.



Il est ensuite allé présenter officiellement sa démission au roi Charles III au palais de Buckingham, qui l'a acceptée, selon un communiqué du palais, précisant que Keir Starmer était accompagné de son épouse, Victoria.



Andy Burnham va devoir répondre à des défis qui ont provoqué la chute de ses prédécesseurs, au premier rang desquels une croissante économique atone et une crise persistante du coût de la vie. Sa marge de manœuvre est faible en raison d'une dette publique très élevée.



Les travaillistes comptent sur Andy Burnham, surnommé « le roi du Nord », pour stopper l'ascension du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage, en tête des sondages pour les prochaines élections législatives prévues en 2029.



Dans un entretien au quotidien Times lundi, Andy Burnham, habile communicant au style détendu perçu comme un peu plus à gauche que Keir Starmer, a promis de gouverner « différemment » : « Il faut montrer aux gens où nous allons, puis les étapes pour y parvenir », a-t-il insisté.

