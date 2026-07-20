Législatives anticipées et locales : «Il y a des incompatibilités sur le plan juridique», avertit Djibril Gningue, expert électoral

Le président de la République aurait saisi le Conseil constitutionnel afin d'obtenir un avis sur la possibilité d'organiser, le même jour, les élections législatives anticipées et les élections locales, après une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre prochain.



Interrogé sur cette éventualité, l'expert électoral Djibril Gningue a estimé que cette option se heurte à plusieurs obstacles juridiques, même s'il reconnaît qu'une organisation simultanée des deux scrutins reste envisageable. « Du point de vue de la faisabilité, il y a des incompatibilités sur le plan juridique », affirme-t-il sur la Rfm lors du journal de 12 heures.



Selon lui, un premier obstacle concerne le calendrier électoral. « Pour les élections locales, elles doivent avoir lieu 30 jours avant l'expiration de la cinquième année, ce qui situe ces élections-là dans le courant du mois de février. Alors que pour les élections législatives anticipées, elles auraient lieu après le 17 novembre. Parce que ce n'est qu'à partir du 17 novembre que l'Assemblée nationale aura deux ans, donc que le président de la République pourra la dissoudre. D'abord donc, il y a un écart du point de vue du calendrier », a-t-il expliqué.



Selon l'expert, les élections locales et les législatives ne fonctionnent pas de la même manière. « Ce n'est pas le même type de scrutin. Même si ces deux scrutins sont basés sur la proportionnelle et la majoritaire, pour les élections locales, cela se passe au niveau communal, alors que pour les législatives, cela se fait au plan national », a-t-il souligné.



Il a indiqué que les procédures pour organiser ces deux élections sont aussi différentes. « Ce n'est pas le même type de vote, de dépouillement et de contentieux. Donc cela poserait énormément de problèmes sur le plan juridique », a insisté Djibril Gningue.



Toutefois, l'expert a précisé qu'il ne faut pas confondre le couplage des deux élections avec une convocation simultanée des électeurs. « Il est possible de regrouper ces deux élections, mais à ce moment-là, ce ne sera pas un couplage. Ce serait une convocation simultanée des deux scrutins. Cela serait possible parce qu'il va être difficile d'organiser des élections locales en février puis, dans le courant du mois de décembre, des élections législatives. Le pays n'a pas les moyens aujourd'hui », a-il- soutenu.



Interrogé sur la possibilité d'organiser les deux élections le même jour, Djibril Gningue a estimé que cela est possible. « Mais justement, c'est ça que j'allais dire, en une journée ou en deux jours », a-t-il indiqué.