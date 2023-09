Sénégal : les femmes leaders lancent une nouvelle campagne dénommée "le ticket présidentiel"

Au Sénégal, les femmes leaders en atelier, ce jeudi dans un hôtel de la place à Dakar, ont décidé d’asseoir leur présence au sein des partis politique. Après avoir lancé une campagne qui s’appelait « les femmes à l'assaut des mairies » pour les locales de 2022, elles procèdent dans leur deuxième phase au lancement d’une nouvelle campagne qui s’appelle ‘’le ticket présidentiel’’.



« L’enjeu n’est plus la loi pour nous. Il y a une loi, mais il fallait travailler sur le leadership des femmes pour qu’elles puissent asseoir leur présence au sein des partis politique. Et ce programme WPP, nous avant lancé une campagne qui s’appelait les femmes à l'assaut des mairies, pour les locales de 2022. Et aujourd’hui, nous sommes revenus pour une deuxième phase du programme qui consiste à appuyer les femmes qui sont massif à la gouvernance locale pour identifier les défis, les problèmes et élaboré prochainement des programmes de l’accompagnement et de formation que nous ferons à Dakar, mais aussi au niveau des régions », a déclaré Professeur Fatou Sow Sarr, Commissaire au Développement Humain, Affaire Social CEDEAO.



Poursuivant ces propos, elle ajoute : « De la même manière que nous avons lancé les femmes à l’assaut des mairies, nous allons aussi lancer une nouvelle campagne qui s’appelle le ticket présidentiel. Parce que nous pensons que le pouvoir doit être un pouvoir de binôme. Donc il faut qu’on revienne sur notre propre histoire pour avoir un mode de gouvernance apaisé. Quand il y a des hommes et des femmes, ils ne gèrent pas de la même manière et cela peut apaiser le climat social surtout en ces temps de conflit qui nous vienne de partout ».



Invité à la rencontre, Djiby Diallo, sous-préfet Dakar-Plateau, soutient: « Aujourd’hui, l’atelier qui est organisé est un atelier d’évaluation sur la présence des femmes dans les instances électives, et en suite sur l’application de la loi sur toute sa rigueur. Les femmes sont au pouvoir, mais elles n’ont pas le pouvoir. Sur le plan numérique, elles sont supérieures aux hommes, mais sur la représentation il y a une discrimination négative. Il faut que dans ce sens, les acteurs politiques puissent savoir que le respect de la loi n’est pas négociable. L’autre aspect qu’il faut saluer, c’est la capacitation des femmes par rapport aux décisions et postes stratégique qu’elles peuvent occuper dans les instances ».



Venu représenté Mme le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Docteur Fatou Diané Gueye, le DC Mohamed Ndiaye a magnifié cette rencontre qu’il qualifie de cadre d’échange enrichissant qui permettra à coup sûr aux parties prenantes d’analyser approfondie de la situation des femmes dans le domaine de la gouvernance locales en Afrique. « Le leadership féminin est aujourd’hui valorisé et recherché dans un souci d’équité et d’égalité entre homme et femme de par son apport décisif dans les processus de développement de nos pays respectif…En perspective il serait important d’adresser les facteurs qui freinent la réalisation effective des engagements des Etats à l’échelle collective et individuelle et de bâtir un outil en adéquation avec nos réalités similaires et spécifique en vue d’inverser les tendances défavorable à l’atteinte de ce but ultime », dit-il.