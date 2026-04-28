Sénégal : les hommes légèrement plus nombreux que les femmes (ANSD)

Le Sénégal compte officiellement 19 075 959 habitants en 2025, selon les dernières projections de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) publiées ce 15 avril 2026. Ce chiffre marque une croissance de 2,5 % par rapport à l'année précédente, confirmant une dynamique démographique rapide. Depuis le premier recensement de 1976, où le pays comptait moins de 5 millions d'habitants, la population a été multipliée par près de quatre en l'espace de cinquante ans.





L'annuaire statistique révèle une population caractérisée par sa grande jeunesse, avec un âge moyen de 24 ans. Cette structure s'explique par un niveau de fécondité qui, bien qu'en baisse constante, reste significatif. L’Indice synthétique de fécondité est ainsi passé de 6,4 enfants par femme en 1986 à 4,2 enfants en 2023. Parallèlement, l'amélioration des conditions sanitaires a fait chuter la mortalité, portant l'espérance de vie moyenne à 68,9 ans pour un enfant né en 2023.





La répartition géographique des habitants demeure toutefois très déséquilibrée. Plus de la moitié des Sénégalais (55,1 %) vivent désormais en milieu urbain. La région de Dakar reste le principal pôle d'attraction, concentrant à elle seule 22 % de la population totale. Avec les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack, ces quatre zones administratives regroupent plus de 54 % des habitants du pays, tandis que des régions comme Kédougou (1,4 %) ou Ziguinchor (3,3 %) apparaissent sous-peuplées.





Sur le plan de la parité, les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes en 2025, représentant 51 % de la population (9 670 361 hommes contre 9 405 598 femmes). Ces données sont issues du cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5).

