Sénégal : nouvelle saisie de plus de 750 munitions de l’Armée, un proche d’un chef religieux interpellé

La gendarmerie sénégalaise a saisi mardi dernier, plus de 750 munitions de l’Armée à Pékesse, village du Sénégal situé à l'ouest du pays, lors d’un contrôle sur la route de Darou Mousty. Le présumé propriétaire de la marchandise, qui proche du chef religieux de la localité et deux de ses collaborateurs ont été interpellés.



Dès leur arrestation, les deux individus ont été présentés aux gendarmes comme étant le chauffeur et le proche collaborateur de Cheikh Lo, notable de Darou Mousty, réputé très proche du Khalife de la localité.



Interrogés sur la provenance des munitions, les convoyeur de confier les avoir achetées dans une armurerie de Dakar, appartenant à des personnes d’origine libanaise. Au terme de leur audition, leurs dossiers ont été transmis aux enquêteurs de la Section de recherches de Colobane, à Dakar.



Pour sa part, Cheikh Lô renseigne que les munitions étaient destinées à des manifestations religieuses ancrées dans leur tradition lors desquelles on tire des balles en l’air. L’Obs renseigne qu’aucune infraction n’était encore retenue contre les trois mis en cause.



Cette nouvelle saisie s’ajoute à celle des 3.900 munitions de guerre volées à Pire, une localité située à l’est du Sénégal dans la région de Thiès, dans la nuit du 26 au 27 novembre.