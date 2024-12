Sénégal : seuls 112 médias soit 29% des inscrits sur la plateforme DMS sont en conformité avec la loi

Aliou Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), a publié la liste provisoire des médias reconnus par la loi. Face à la presse ce mardi matin, il a fait savoir que 380 sur les 535 entreprises identifiées se sont enregistrées sur la plateforme « Déclaration Médias Sénégal » (DMS). Suite au travail d’analyse de la Commission d’examen des déclarations de presse, seuls 112 soit 29% sont en conformité avec la loi.



« Sur les 535 médias identifiés, 380 se sont enregistrés sur la plateforme DMS depuis sa mise en place. Il s’agit de 50 médias dans la presse écrite, 28 radios, 76 radios communautaires, 40 Web Tv et 165 presses en ligne. Ce sont ces entreprises au nombre de 380 qui ont accepté de s’enregistrer sur la plateforme. 155 entités qui représentent le différentiel entre les entreprises de presse identifiées (535), n’ont pas été identifiés car ne figurant pas sur la plateforme », a déclaré Aliou Sall.



Selon le ministre, « La plateforme DMS a permis d’avoir un premier filtre entre les entités qui ont pris l’argent du Sénégal à travers le fonds d’aide à la presse, les marchés qui devaient profiter à d’autres ».



Suite à ces déclarations, a souligné le ministre, la Commission d’examen des déclarations de presse a étudié chaque dossier pour voir si l’entreprise a respecté les dispositions légales édictées par la loi dans le code de la presse. Ainsi, concernant les médias audio-visuels ( télé, web Tv, radio), la loi dit qu’il faut qu’ils répondent à l’article 94 du code de la presse qui stipule que l’entreprise dispose d’une autorisation du ministère en charge de la Communication, un cahier de charge signé par le régulateur, et d’autres conditions comme les années d’expérience du Directeur de publication (au moins 10 ans) et 7 ans d’expérience pour le rédacteur en chef.