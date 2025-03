Sénégal : vers des reformes sur le financement du développement territorial et la fiscalité locale

Moussa Bala Fofana a présidé hier, jeudi, la quatrième journée nationale de concertation sur le financement du développement territorial et la réforme de la fiscalité locale à Thiès. Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires annonce des reformes sur le financement du développement territorial et de la fiscalité locale.



« Des reformes sont en cours et porteront leurs fruits à court terme. Pour le volet fiscalité locale, je vous (acteurs territoriaux) invite à appréhender pour une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale, un recouvrement efficace, efficient et une optimisation des recettes », a-t-il déclaré.



M. Fofana d’ajouter : « les réformes porteront sur l’indexation du FDD (Fonds de dotation de la décentralisation), que nous comptons porter de 10 % à 15 % de la TVA ».



Le ministre exhorte les acteurs territoriaux à approfondir les axes de reformes au tour de quelques problématiques et mécanismes de financement innovants parmi lesquels : le « fonds d’appui au développement local, les fonds verts pour les projets environnementaux et de résiliences, les emprunts structurés, la responsabilité sociale des entreprises, le financement islamique ».



Dans cette dynamique, Moussa Bala Fofana les invite à institutionnaliser le « budget participatif dans leurs plans de gestion ».



Pour le ministre, les collectivités territoriales ont une mission essentielle qui est de « répondre aux besoins fondamentaux de leurs habitants, implique aussi la mise en place d’infrastructures vitales, la fourniture de services de base essentiels et la lutte contre les inégalités persistantes ».



Tout ceci, selon lui, ne peut être rendu possible que par « l’apport de ressources financières robustes, pérennes et gérées avec une sagesse exemplaire ».