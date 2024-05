Sénégal : vers une réforme approfondie du système judiciaire

Le Sénégal organise la quatrième édition de la journée du dialogue national le 28 mai 2024, axé sur le thème « la réforme et la modernisation de la Justice ». La modernisation apparaît comme un élément clé de cette réforme, avec l'accent mis sur la digitalisation et la dématérialisation des procédures pour rendre la justice plus accessible et efficace.



« Réformer et moderniser la justice sont des triptyques utilisés depuis quelque temps et qui constituent une demande des citoyens, qui ont constaté depuis plusieurs années une certaine rupture entre la justice et le justiciable. Et le président de la République l’a très bien compris dès son accession à la magistrature suprême en annonçant ces assises qui devraient regrouper l’ensemble des acteurs de la justice », a déclaré Alassane Ndiaye, magistrat et conseiller technique du ministre de la Justice.



Selon lui, le dialogue national va aborder plusieurs thématiques pour améliorer l'efficacité et l'équité du système judiciaire. « Il est impératif de réévaluer le statut des magistrats et d'optimiser l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature pour garantir leur indépendance », a-t-il dit.



À l’en croire, le contenu des réformes et la manière de réformer le cadre sont déjà décidés et les acteurs qui seront présents le jour du dialogue vont certainement avoir des idées pertinentes qu’ils vont partager et qui feront l’objet d’une synthèse et évidemment d’un arbitrage de l’autorité politique ».



Ousseynou Ly a, quant à lui, souligné la nécessité d'instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. « Le dialogue national prévoit aussi d'examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer, et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Les participants se pencheront sur plusieurs thématiques cruciales », a expliqué ministre-conseiller, porte-parole de la Présidence.



Il précise que la dématérialisation du service public de la justice doit être accélérée pour faciliter l'accès et la transparence. «La gestion du temps des procès pénaux nécessite des réformes pour réduire les délais et améliorer l'efficience. Le cadre juridique et institutionnel de l'Administration pénitentiaire doit être renforcé pour assurer une réinsertion sociale efficace des détenus. Enfin, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi doit être améliorée pour garantir leur protection et leur réhabilitation. »