Senelec: Le directeur général face à la presse cet après-midi

Sale temps pour la Senelec ( Société nationale d’électricité ). Le Directeur général (Dg) de ladite société, Pape Demba Bitèye, va faire face à la presse ce lundi dans après-midi. Il va s'expliquer sur la question sur les difficultés financières que traverserait l’entreprise telles que les salaires payés plus tard que d’habitude et une dette de l’Etat qui plombe les comptes.



La question sur la possible augmentation sur le prix de l'électricité sera aussi à l'ordre du jour, rapporte la Rfm.