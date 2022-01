Sept commerçants mauritaniens tués en territoire malien

La présidence mauritanienne déplore cet incident douloureux qui a coûté la vie à 7 citoyens mauritaniens. Le communiqué de la présidence ne précise pas l'identité des auteurs, ni leurs motivations.



Mais l’armée malienne serait impliquée dans ce massacre, à en croire des témoignages recueillis auprès des familles des victimes par des agences d’information en ligne dont Alakhbar.



Le chef de l’État mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a dépêché à Bamako les ministres des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté nationale.



Une enquête devra désormais déterminer les circonstances du tragique incident et les responsabilités. Les peines les plus sévères seront infligées aux auteurs du crime, assurent les autorités.