Série d'agressions sur des femmes à Kafoutine : la plateforme des femmes pour la paix en Casamance interpelle l'Etat

A Kafoutine (sud du pays dans la région de Ziguinchor) une série d'agressions sur des femmes suivies parfois de meurtre a fini par installer la psycchose chez les habitants. Ces agressions ciblées sont à ce jour 12 cas, d'après le décompte de la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance et les organisations de la société civile.

Sur la note parvenue à PressAfrik cette organisation condamne fermement ces successions d'agressions qui ont pour lieu Kafoutine. Et cette situation a débuté depuis février 2024.



"Les sévices infligés aux survivantes sont d’une telle gravité, qu’elles ont été toutes évacuées à Ziguinchor ou Dakar pour une prise en charge médicale", a constaté la Plateforme. Et la dernière attaque en date est celle de la dame Awa Cissé, au quartier Nafacounda qui y a perdu sa vie, laissant derrière elle trois enfants. Les faits remontent le 28 juin dernier.

Encore un meurtre de trop qui a mis l'organisation des femmes pour la paix en Casamance et les organisations de la société civile dans tous leurs états.



Et c'est fort de ce constat que ces organisations interpellent l'Etat pour garantir la sécurité des populations de la zone. "Faisons cas de l’urgence sécuritaire pour les femmes et filles de Kafountine mais aussi de toute la région de Ziguinchor. Dénonçons avec la dernière énergie ces atteintes graves à la dignité et la vie humaine des citoyennes de ce pays. Exigeons que l’Etat du Sénégal, l’administration territoriale et les autorités locales créent les conditions pour que Kafountine et environs soient une zone sécure où les populations jouissent pleinement de leur droit à la protection", sont-ce là parmi les doléances exposées par la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance dans sa missive.