Séries de cambriolages à Jaxaay : deux (2) lutteurs et leur gang arrêtés

La police de Jaxaay, dans le département de Keur Massar, a mis hors d'état de nuire la bande des malfaiteurs qui dictait leur loi dans cette partie de la région de Dakar. Le recherché lutteur surnommé Garni 2 et ses présumés complices dont un lutteur en activité comme lui, ont été interpellés. Ils faisaient l'objet d'une chasse à l'homme de la part des éléments de la brigade de recherche (Br) du commissariat d'arrondissement de Jaxaay Niacoulrab Parcelles Assainies.



Saisis de plusieurs plaintes de la part des habitants des quartiers environnants qui se plaignaient de cambriolages suivis de vols commis la nuit dans leurs maisons respectives, les hommes en bleu ont ouvert une enquête. Qui leur a permis de savoir que c'est un lutteur du nom de Garmi 2 qui est le cerveau du gang.



Face aux agissements récurrentes des cambriolages, les flics remettent le feu à feu, intensifient les patrouillent de sécurisation et densifient leur dispositif dans leur secteur de compétence.



Sachant qu'il est activement traqué par les agents, Garmi 2 réussit à passer entre les mailles du filet des limiers et se réfugie en Gambie où il séjourne durant plusieurs mois. Il a finit par retourner en douce au bercail croyant ainsi que les flics ont baissé leur garde sur la longue chasse à l'homme lancée contre lui.



Selon le journal Les Echos, il se fait repérer par une caméra de surveillance sans s'en rendre compte pendant qu'il marchait dans la rue. Alertés, les policiers visionnent les vidéos et localisent Garmi2.



Ils l'appréhendent avec une partie de l'arsenal du gang notamment un rase-clous. Son acolyte nommé Sidate passe à la trappe. Tout comme les deux présumés receleurs , dont un lutteur en activité. Une partie du butin constituée exclusivement de téléviseurs écran plat a été saisie puis placée sous scellés par les agents.



Interrogés, les mis en cause ont reconnu tous les faits incriminés. Ils ont été placés en garde à vue et pourraient être présentés au procureur vendredi ou lundi prochain.