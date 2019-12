Serigne Modou Kara: "ma conviction, c'est qu'aucun Sénégalais n'ira en enfer"

Serigne Modou Kara a présenté lundi son ouvrage de 99 pages exclusivement intitulé ‘Ndaxam Bamba Daj Na Feep’ (Bamba est partout présent) et dédié à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal. Lors de cette présentation, le marabout dit être convaincu qu’ « aucun Sénégalais n’ira en enfer ».



« Dieu a béni le Sénégal en y envoyant Serigne Touba. On a fait beaucoup de péchés mais ma conviction, c’est qu’aucun Sénégalais n’ira en enfer. Serigne Touba est unique. Même quand je buvais, je n'étais jamais ivre. La seule substance qui peut me rendre ivre, c’est les paroles du fondateur du Mouridisme », a déclaré ‘Général Kara’, devant un monde fou à Sorano.



L’auteur de ‘Ndaxam Bamba Daj Na Feep’ est longuement revenu sur son dévouement à Serigne Touba et les secrets de cette dévotion. « La relation que j’entretiens avec Serigne Touba est magique. Il m’a fait voir des choses simples que les gens ne peuvent pas comprendre. Je lui consacre toute ma vie sans regrets et quiconque aura compris son pouvoir, comme moi, suivra son chemin tout en sachant qu’on gagne à tous les coups avec lui ».



Serigne Modou Kara a, par ailleurs, invité le chef de l’Etat Macky Sall et son équipe à s’inspirer du projet de société de Serigne Touba pour arriver à l’émergence dont ils parlent. Pour lui, les écrits de Khadimou Rassoul, sont assez riches pour mener n’importe qui où il veut.