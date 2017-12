Serigne Mor Mbaye à Khalifa Sall et Cie : «Il faut qu’ils se battent»

Serigne Mor Mbaye n’adhère pas à la décision de la direction du Parti socialiste (PS), d’exclure 65 des membres de cette formation politique dont Khalifa Sall, Bamba Fall, Aïssata Tall Sall et Cie. Car selon lui, cette exclusion n’a été faite que pour des prébendes.



«Ce sont de jeunes gens dynamiques qui ont été à l’école du parti, qu’on a, de mon avis de citoyen et d’observateur, sacrifié pour des prébendes. Les dinosaures sont tapis quelques part avec leurs dividendes. Je trouve que c’est triste pour ce parti et que le jeu n’a pas été un jeu démocratique », a-t-il déclaré lors de l’émission «Objection » de la Sud Fm dont il était l'invité.



Le psychologue de leur prodiguer des conseils : «Je pense qu’il faudra qu’ils se battent tout simplement parce que le parti c’est une chose, le peuple qui l’anime, tout le monde peut aller à sa conquête».