Service militaire au Burkina : plus de 86.000 réservistes inscrits en moins d’un mois

Le ministre burkinabé de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Simporé, a annoncé le dimanche 1er novembre, à Ouagadougou, que plus de 86 000 personnes se sont inscrites en moins d’un mois pour intégrer la réserve militaire du pays. Avant la fin de l’année 2026, au moins 100.000 réservistes sont attendus.



« En moins d’un mois, plus de 86 000 inscrits pour un objectif de 100 000 réservistes d’ici la fin de l’année 2026 », a déclaré le ministre lors de la célébration du 66eanniversaire des Forces armées nationales (FAN).



Alors que le Burkina est confronté à des attaques récurrentes de groupes armés terroristes, la cérémonie s’est déroulée sous le thème : «Forces armées nationales et réserve militaire pour une défense souveraine de la Patrie». Elle a été présidée par le président de l’Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, représentant le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.