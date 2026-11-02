Fass Mbao : trois morts dans des affrontements entre supporters de lutteurs rivaux

Dans la banlieue de Dakar, de violents affrontements ont éclaté dans la journée du dimanche 1er novembre 2026 au rond-point Tally Mame Diarra, à Fass Mbao. Le convoi du lutteur « Siggil Yeumbeul », qui se rendait à l’arène nationale pour un combat, a été pris à partie par des supporters d’un lutteur rival. L’attaque, marquée par des jets de pierres et de projectiles, a rapidement dégénéré en affrontements entre les deux camps. Deux garçons et une fille ont perdu la vie au cours de ces violences, tandis que plusieurs manifestants ont été blessés, selon les informations publiées ce lundi par Les Echos.



Les affrontements seraient liés à un précédent combat qui avait opposé le lutteur de Fass Mbao à un adversaire de Yeumbeul. Des jeunes, déterminés à empêcher le passage du convoi, auraient tendu une embuscade dans les environs du rond-point. Face à la tension, les forces de l’ordre, chargées d’escorter le lutteur et son équipe, sont intervenues en faisant usage de grenades lacrymogènes pour disperser les protagonistes. Malgré les renforts policiers, la situation a donné lieu à des scènes de panique, avec des courses-poursuites et des actes de violence dans les ruelles du quartier.



Parmi les victimes, un jeune garçon, grièvement atteint par un projectile, a succombé à une importante hémorragie interne et externe. Deux autres jeunes, un garçon et une fille, ont également été tués dans la confusion.



La police a ouvert une enquête et lancé des recherches à partir des images des caméras de surveillance installées dans le secteur afin d’identifier les personnes impliquées. Les trois victimes seraient des proches du lutteur « Siggil Yeumbeul », toujours selon le journal.