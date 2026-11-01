Saint-Louis : Pape Maguatte Hann finance les femmes de la Corniche

Le directeur général d'Access Group, Pape Maguatte Hann, a procédé au cours du week-end à la remise d'un important financement au profit des femmes du quartier de la Corniche à Saint-Louis. Le responsable d'entreprise, originaire du Titre 610 au sein de cette zone résidentielle, a destiné cet appui financier au renforcement de l'autonomie des bénéficiaires locales.
Le promoteur de l'initiative a explicité le sens de son engagement en marge de la cérémonie de remise : « Je suis un fils de la Corniche. Ces femmes m'ont vu grandir. Il était naturel pour moi de revenir et de contribuer, à mon humble niveau, à leur épanouissement ».
Cette action sociale prolonge une série d'interventions menées par Access Group dans la commune de Saint-Louis. La structure a récemment distribué des centaines de kits scolaires au profit d'élèves issus de familles démunies et a assuré le financement de l'inscription de 3 000 jeunes de la localité au sein de modules de formation qualifiante.
À travers la conduite de ces programmes, le directeur général d'Access Group affiche l'objectif d'allier la performance entrepreneuriale à la responsabilité sociale, avec la priorité donnée à l'investissement dans le capital humain. Pour l'ensemble des bénéficiaires, cet appui concrétise l'attachement du responsable à sa communauté d'origine et marque la volonté du groupe de participer au développement socio-économique local.
Le promoteur de l'initiative a explicité le sens de son engagement en marge de la cérémonie de remise : « Je suis un fils de la Corniche. Ces femmes m'ont vu grandir. Il était naturel pour moi de revenir et de contribuer, à mon humble niveau, à leur épanouissement ».
Cette action sociale prolonge une série d'interventions menées par Access Group dans la commune de Saint-Louis. La structure a récemment distribué des centaines de kits scolaires au profit d'élèves issus de familles démunies et a assuré le financement de l'inscription de 3 000 jeunes de la localité au sein de modules de formation qualifiante.
À travers la conduite de ces programmes, le directeur général d'Access Group affiche l'objectif d'allier la performance entrepreneuriale à la responsabilité sociale, avec la priorité donnée à l'investissement dans le capital humain. Pour l'ensemble des bénéficiaires, cet appui concrétise l'attachement du responsable à sa communauté d'origine et marque la volonté du groupe de participer au développement socio-économique local.
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