Sextape à Touba: le pharmacien Moussa Mbaye, sa fille et une amie de celle-ci, jugés ce mardi à Dakar

L’affaire de la sextape qui impliquait une dame Mbacké-Mbacké, la fille de Serigne S. A. Ahad Mbacké, au début du mois de décembre, a fait un tollé sur la toile. L’Observateur dans son édition de ce mardi, informe que c’est au plus haut sommet que l'affaire a été gérée. Le journal renseigne qu’au niveau des autorités judiciaires, des diligences ont été faites par le Parquet général pour que le dossier soit jugé à Dakar, pour une affaire qui s’est passée à Touba.



En effet, le pharmacien de Touba, Moussa Mbaye qui n'est pas directement lié dans cette affaire, est pourtant considéré comme le véritable problème. Accusé d’avoir posté dans les Réseaux sociaux un élément audio pour citer Ahmed Khalifa Niasse ainsi que Serigne Modou Kara comme ceux qui voulaient épouser Sokhna Aidara Mbacké , Moussa Mbaye avait mis en colère Touba et précisément la famille de Serigne Sidy Mbacké, malgré ses excuses.



Dans cette affaire, tout est parti des images envoyées par la dame, T. Mbacké à son amant qui n’est autre que l’époux de la fille de Moussa Mbaye. Dans les images, on voit la dame en tenue d’Eve. Pour se venger d'elle, l’épouse ( la fille du pharmacien) a décidé de transférer les images à plusieurs personnes, mais aussi à une de ses amies.

Ayant eu écho de cette affaire, Moussa Mbaye insiste auprès de sa fille et lui demande de lui envoyer les images. Malheureusement pour lui, il a été cueilli avec tous ceux qui étaient en possession des images.



La famille maraboutique parle d’acharnement de la part du pharmacien.