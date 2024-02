Seydi Gassama : « ceux qui font la politique pour le ventre et le bas-ventre peuvent s'accommoder de la tyrannie»

Ceux qui font la politique pour le ventre et le bas-ventre, le fonctionnaire qui considère son travail non pas comme une opportunité de servir son pays mais un moyen de gagner un salaire, peuvent s'accommoder de de la tyrannie pourvu que leur intérêt soit servi.

La décision de Maky Sall de reporter sine die l’élection présidentielle a suscité débats et colère chez les sénégalais. Des membres du gouvernement ont même démissionné de leur poste après cette décision juger par presque par tous comme étant une violation à la constitution.Mais malgré cela, l’Assemblée nationale a validé lundi la décision de Macky Sall et a reporté le scrutin qui était prévu pour le 25 de ce mois jusqu’au mois de décembre. En conférence de presse, les députés de Benno Bokk Yakaar et Wallu ont réitéré leur soutien à Macky Sall poussant ainsi les sénégalais à juger que ces députés ne sont là que pour leur intérêt et non pas pour le bien du peuple.Dans la même lancée, Seydi Gassama a soutenu sur son compte X que « ceux qui font la politique pour le ventre et le bas-ventre, le fonctionnaire qui considère son travail non pas comme une opportunité de servir son pays mais un moyen de gagner un salaire, peuvent s'accommoder de la tyrannie pourvu que leur intérêt soit Servi ».