Shell et Eni poursuivis par le gouvernement nigérian

Une plainte a été déposée devant un tribunal à Londres par le gouvernement nigérian contre les groupes pétroliers Shell et Eni.



Selon un communiqué du gouvernement, l'argent dépensé par ces groupes en 2011, pour acquérir un permis d'exploration pétrolière dans le Golfe de Guinée a été détourné en pots-de-vin.



Le gouvernement estime que Shell et Eni sont en partie responsables du fait que des "responsables nigérians corrompus", se soient servis de ce paiement d'un montant total de 1,1 milliard de dollars à des fins d'enrichissement personnel.



Cette affaire fait déjà l'objet d'un procès à Milan, dans lequel le Nigeria est partie civile.



Abuja réclame plus d'un milliard de dollars dans ce dossier de corruption qui remonte à 2011.



Shell et Eni rejettent toute responsabilité dans les détournements présumés.



Dans une déclaration transmise à l'agence France presse jeudi, un porte-parole de Shell maintient que l'accord de 2011 a été une transaction tout à fait légale entre eux et le gouvernement fédéral du Nigeria..