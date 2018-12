Sidy Lamine en route pour Kaolack : Léona Niassène déjà en transe

Sidy Lamine Niasse est en route pour Kaolack après un dernier hommage reçu de ses employés et de ses partisans devant le Groupe Walfadjiri. Mais déjà, Léona Niassène où il doit être inhumé ce vendredi après la prière de l’après-midi, est pris d’assaut par les fidèles venus assister à la cérémonie.



Les forces de l’ordre, présentes en masse dan la cités religieuse, rencontren t un mal fou pour calmer la foule rassemblée devant la mosquée où il doit désormais reposer. Le défunt Président-directeur général du Groupe qu’il avai t créé a perdu la vie le 4 décembre dernier, suite à un malaise cardiaque.



Ses fils qui avaient voulu l’enterrer au cimetière de Yoff se sont finalement rangés du côté des Khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène, qui s’étaient vivement opposés à cette décision. Et c’est finalement jeudi, dans la soirée, qu’un consensus a été trouvé, permettant enfin au «porte-parole des sans voix » de pouvoir bénéficier d’un repos éternel mérité.