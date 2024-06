Bignona : Quatre (4) morts dans deux accidents de circulation

Deux accidents de la circulation ont été enregistrés, dimanche, dans le département de Bignona occasionnant la mort de quatre personnes dont un enseignant, peut-on lire sur APS.



Le premier accident est survenu, dimanche en début d’après midi, dans la commune de Bignona, non loin du marché et de la gare routière.



Un jeune conducteur de moto Jakarta roulant à vive allure, selon des témoins, est entré en collusion avec un camion, perdant la vie sur le coup.



L’autre drame est survenu aux abords du village de Koutenghore à hauteur du croisement qui mène vers Balinghore. L’endroit a été le théâtre d’un violent choc entre deux motos Jakarta. Trois morts ont été dénombrés dont un enseignant en service dans la commune de Kafountine. Il a succombé à ses blessures après son évacuation a l’Hôpital régional de Ziguinchor.



L’une des victimes qui habite le village de Balinghore a été d’ailleurs enterré dans l’après midi dans son village natal.



Les corps des deux autres victimes de cet accident, l’enseignant et son cousin, ont été acheminés à Diaboudior Frontière village d’où ils sont originaires.