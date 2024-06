Kylian Mbappé dit adieu aux JO 2024 : «Je pense que je ne participerai pas»

«La position de mon club a été très claire, je pense que je ne participerai pas aux JO», a lâché Kylian Mbappé en conférence de presse au côté de Didier Deschamps, à la veille du premier match des Bleus à l’Euro 2024 en Allemagne. Le capitaine de l’équipe de France a ainsi fermé définitivement la porte à une participation aux Jeux olympiques de Paris 2024.



Les appels du pied d’Emmanuel Macron lui-même pour que le club madrilène libère le joueur star fin juillet n’y auront rien fait. Le Real Madrid a toujours été on ne peut plus clair. Inflexible, dès mars il a fait savoir aux fédérations, dont la FFF, qu’il ne libérerait pas ses footballeurs pour la compétition internationale.



«Je serai supporteur, pas acteur, je vais regarder tous les matchs, j’espère qu’ils vont nous ramener la médaille d’or», a ajouté le capitaine de l’Equipe de France avant d’affronter l’Autriche lundi à 21 heures à Düsseldorf pour son premier match de l’Euro-2024. Plusieurs fois au cours de la saison, Mbappé avait répété son envie de disputer les Jeux olympiques à Paris avec la sélection de Thierry Henry, précisant que cela dépendrait de son employeur.



Les JO ne figurent pas dans le calendrier élaboré par la Fédération internationale de football, contrairement à l’Euro ou à la Coupe du monde, et les clubs ne sont donc pas tenus de libérer leurs joueurs sous contrat pour la quinzaine olympique. Thierry Henry, lui, avait déjà quasiment acté la non-participation aux JO de Mbappé, qui ne figurait pas dans sa pré-liste divulguée en mai.