Sikasso : grève de 5 jours des 7 syndicats de l’enseignant fondamental et du secondaire

Les 7 syndicats de l’enseignant fondamental et du secondaire ont suivi leur mot d’ordre de grève de 5 jours. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail. Toutes les classes restent fermées depuis hier 2 janvier 2018.



ANSONGO : Le président du Haut Conseil islamique meurt par suite de noyade

Le président du Haut Conseil islamique d’Ansongo, Abdourhamane Ibrahim, est décédé lundi dernier suite à une noyade. Il se rendait à Kounga à 23 km d’Ansongo, lorsque sa pirogue a chaviré. Il était accompagné d’un parent, qui est sorti sain et sauf de l’accident. Après plusieurs heures de recherches, son corps a été retrouvé hier après-midi sur le lieu du drame.



NIAOULENI : un mois après les affrontements meurtriers

Un mois après les affrontements entre les villages de Niaouleni du Mali et Balandougou de la Guinée, les discussions se poursuivent entre les autorités des deux pays. Objectif est de trouver une solution au conflit. Selon le préfet de Kangaba, qui a rencontré son homologue guinéen de la préfecture de Mandiana la semaine dernière, les autorités des deux pays cherchent à régler définitivement le litige autour d’un site d’orpailleurs. Ce litige était la cause des affrontements.



RAPPORT TRACKFIN



5 millions de Maliens n’ont pas accès à l’eau potable

Environ 5 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable au Mali. C’est ce qui ressort d’un document appelé « livre bleu » et du rapport Trackfin sur la gouvernance et la gestion d’eau. Une situation jugée « inacceptable » par les responsables de ces enquêtes. Selon eux, l’État devrait allouer un budget important à l’eau et à l’assainissement afin de faciliter leur accès.