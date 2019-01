Sit-in de l'opposition sénégalaise: Seydou Gueye répond aux candidats recalés

Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Seydou Gaye a réagi sur les ondes de la Rfm, à la suite du sit-in vendredi du Front de résistance nationale (Frn) qui réunit la plus part des membres de l'opposition. Ces derniers dont certains recalés par le Conseil constitutionnel pour n'avoir pas pu collecter le nombre de parrains requis, ont dit "non à la tentative de coup d'Etat électoral de Macky Sall".



"Si aujourd'hui certains d'entre eux n'ont pu collecter le nombre de parrains requis, ce n'est pas du fait du Conseil constitutionnel encore moins du fait du président de la République. Ce sont les citoyens qui ont décidé ne pas leur donné leur confiance", a dit Seydou Guèye.



Pour lui, "s'en prendre au président de la République et faire un procès au Conseil constitutionnel, ce n'est pas une bonne pratique". Seydou Guèye a plutôt prôné le dialogue; ce à quoi le président Sall a toujours appelé, dira-t-il.