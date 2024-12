Situation de la mairie de Dakar : le COSCE exprime ses inquiétudes

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) reste profondément préoccupé par la situation actuelle à la mairie de Dakar. Dans un communiqué daté du 19 décembre, parvenu à PressAfrik, l'organisation a exprimé ses vives préoccupations. Selon ce communiqué, le COSCE a accueilli, le 18 décembre 2024, une délégation de conseillers municipaux de la ville de Dakar. Ces derniers ont signalé qu'ils se sont vu interdire l'accès aux locaux de la mairie par les forces de défense et de sécurité, à la suite de la révocation de M. Barthélémy Dias, maire de la ville.



Professeur Babacar Gueye et ses collègues ont affirmé : "attaché aux valeurs fondamentales de justice, d’équité et au respect des droits des citoyens, le COSCE rappelle qu’une telle mesure, si elle est confirmée, doit être fondée sur des bases juridiques respectant les droits constitutionnels des citoyens. Le COSCE souligne également que la décision du préfet de Dakar, qui a entraîné la démission de M. Barthélémy Dias de son poste de conseiller municipal, ne prévoit aucune mesure interdisant l’accès des conseillers municipaux à la mairie.



Dans ce contexte, le COSCE a lancé un appel aux autorités compétentes, les exhortant à garantir la protection de l’intérêt public et à veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens.