Situation des Sénégalais en Egypte : le président du parti FARLU demande un programme d'urgence pour leur rapatriement

La situation de Sénégalais vivant en Egypte est plus que préoccupante. C'est du moins l'avis du président du parti FARLU et membre de la coalition Jub Jubal Jubanti, Al Housseynou BA. Ce dernier, à travers une lettre ouverte, interpelle madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, madame Yacine Fall pour "une mise en place d'un programme d'urgence pour le rapatriement et la réinsertion des Sénégalais bloqués en Égypte".



Cette adresse, a en croire le leader du parti FARLU, est pour attirer l'attention de la cheffe de la diplomatie sénégalaise sur la situation alarmante de nombreux de sénégalais, en particulier les femmes. Ils sont nombreux les Sénégalaises et Sénégalais qui sont bloqués contre leur gré en Égypte, en raison de difficultés financières et administratives. "Ces Sénégalais, souvent en quête d'une vie meilleure, se retrouvent actuellement dans des situations précaires en Égypte, incapables de rentrer au Sénégal en raison de taxes impayées et d'autres frais administratifs. Nombre d'entre eux, et en particulier nos sœurs, mères et filles, sont confrontés à des obstacles insurmontables pour régulariser leur situation. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle dure depuis plusieurs années pour certains, les laissant dans une grande détresse", a fait savoir Al Housseynou Ba.



Pour tirer ces sénégalais d'affaires, le membre de la mouvance présidentielle dit solliciter son soutien (ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères) pour mettre en place un programme d’urgence qui faciliterait le retour de ces Sénégalais.

Ce programme pourrait inclure : "1. Le paiement des taxes et frais administratifs : Par l’État du Sénégal pour ceux qui ne peuvent pas s’en acquitter, afin de leur permettre de récupérer leurs visas et de rentrer au pays.

2. Un soutien logistique et financier : Pour organiser le rapatriement de nos compatriotes bloqués, en partenariat avec les autorités égyptiennes et les organisations internationales compétentes.

3. Des programmes de réinsertion socio-économique et professionnelle : Pour ces personnes, une fois de retour au Sénégal, comprenant des formations adaptées et des initiatives pour encourager l'entrepreneuriat et l'emploi".



En clair, cette situation des Sénégalaises et Sénégalais vivant en Egypte est bien "inquiétante et alarmante" selon les dires de Monsieur Ba. Selon toujours ce dernier, il est plus qu'urgent pour l'Etat à travers son ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères d'agir.