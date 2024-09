Situation des anciens Cheminots : El Malick Ndiaye s'engage à résoudre l'équation des pensions de retraite

Des cheminots venus de Thiès ont été reçus, hier à Dakar, par le ministre des Infrastructures des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye. Cette rencontre a été l'occasion pour ces anciens travailleurs des chemins de fer du Sénégal de faire part à leur ministre de tutelle leur longue traversée du désert. Le tout s'est passé en présence de l'ancien député du Pastef Amadou Ba.



Ces anciens cheminots ont entre autres préoccupations le non-versement de leurs pensions de retraite depuis deux décennies. Après avoir écouté ses hôtes du jour, monsieur Ndiaye a exprimé sa vive préoccupation à leur situation, tout en promettant de s'engager à ce que tout rentre dans l'ordre. Ces propos, le ministre les a tenus en présence du du directeur général de la Société nationale des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), Monsieur Ibrahima Ba, et du directeur général de la société d'exploitation du Train Express Régional (SENTER), Cheikh Ibrahima Ndiaye.



Par la même occasion, le ministre a promis de rendre les chemins de fer leur lustre d'antan. Pour mettre un terme aux souffrances des anciens cheminots, El Malick Ndiaye a promis de prendre langue avec le Ministre des Finances et l'Agent judiciaire de l'État.