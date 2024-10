Situation des localités de Bakel et autres lieux : « l’Etat a décaissé une enveloppe de 8 milliards pour soutenir les impactés », Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est adressé aux Sénégalais ce mercredi via sa page Facebook. À l’entame de ses propos, monsieur Sonko a exprimé son soutien aux impactés de la Falémé. Il a aussi informé du décaissement par l'Etat d'une somme de 8 milliards FCFA en plus des médicaments, des vivres et autres nécessités pour venir en aide aux populations sinistrées.



Ousmane Sonko a indiqué que l’Etat est au chevet des sinistrés, la preuve, « malgré la situation, aucun sinistré ne passe la nuit à la belle étoile », a souligné Sonko, ajoutant qu’ils sont tous recasés. Pour ceux qui n’ont pas de soutien de leur proche, ils sont logés dans les écoles, mais aussi des tentes et des bâches sont déployées sur les lieux par l’armée.



Le Premier ministre a tenu à préciser que ces dégâts ne sont pas dus au barrage comme le pensent d’aucuns, mais, plutôt au débordement du fleuve Sénégal. Et que le barrage a joué un grand rôle pour atténuer les dégâts. Car sans cet édifice selon Sonko, le pire aurait pu se produire allant même jusqu’à entrainer des pertes en vies humaines. Et que même certaines de ces localités seraient rayées de la liste. Toutefois, il appelle les Sénégalais à un élan de solidarité pour ces sinistrés.