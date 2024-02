Situation du Sénégal : l’ambassade de la France met en garde ses ressortissants

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a posté dans son site une alerte depuis le 5 février en direction de ses ressortissants vivant au Sénégal. Dans une publication intitulée « contexte électoral-vigilance renforcée », rapporte Les Echos. Les services de Stéphane Séjourné écrivent « l’annonce du report de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est susceptible de générer des manifestations et des heurts avec les forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, il recommande d’être particulièrement vigilant lors de ses déplacements, de rester à l’écart de tout rassemblement, de respecter les consignes des autorités locales et de se tenir informé de la situation », lit-on dans la publication.