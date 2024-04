Situation du pays : le Président Diomaye Faye avertit des épreuves qui attendent son gouvernement

Le président Bassirou Diomaye Faye semble très lucide dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. En effet, le président de la République ne s’est pas privé d’avertir et d’alerter ses alliés sur la situation du pays. Ainsi, dit-il, “nous avons trouvé une situation déplorable. Il faut que l’on détermine comment nous allons cheminer ensemble ces cinq prochaines années. Nous allons traverser beaucoup d’épreuves. Cela sonne comme un avertissement devant l’euphorie généralisée des populations qui voient en Bassirou Diomaye Faye un messie. Qui va les délivrer du dur quotidien de la vie.





Un peu avant et juste après lecture de la liste des membres du gouvernement, vendredi dernier, son Premier ministre Ousmane Sonko abondait dans le même sens. Le Premier ministre demandait aux alliés “de tout faire pour éviter au Président Diomaye la solitude vécue par le Président Sall”.





Le président Diomaye Faye a remercié ce weekend ses alliés de la coalition Diomaye président. Cette rencontre était l'occasion saisie pour recadrer leur compagnonnage. Ainsi, présent à cette cérémonie, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux alliés d’accompagner le Président Diomaye Faye. Et la meilleure manière pour le faire, d’après Ousmane Sonko est de lui prodiguer de bons conseils, mais aussi à se solidariser des décisions prises majoritairement. “Nous avons tous l’obligation d’accompagner le Président Diomaye Faye. Ce n’est pas dans un souci de le contrôler, nous le connaissons. Et je sais qu’il n’y a personne dans cette salle qui ait plus les aptitudes et les capacités à remplir les missions qu’on lui a confiées. Mais une seule personne ne peut pas gérer un Etat”, a ajouté le Premier ministre Ousmane Sonko.





Cette rencontre sonne comme une mise au point entre alliés. En clair, le Président Diomaye et ses alliés veulent éviter de tomber dans les travers qui ont perdu le pouvoir de Macky et ses alliés de Benno Bokk Yakkar. Dont la résultante est la perte du pouvoir.