Situation en Afrique de l'ouest et au Sahel : le chef du bureau UNOWAS présente son rapport devant le Conseil de sécurité ce vendredi

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, présentera ce vendredi 20 décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies le dernier rapport du Secrétaire général sur la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel.



Ce rapport couvre la période du 1er juillet au 30 novembre 2024 et offre un aperçu des développements récents dans la région. Il fera également le point sur les activités menées par le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) ainsi que par la Commission Mixte Cameroun-Nigeria.



En outre, le rapport évaluera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.