Situation tendue au Niger: Macron s'est entretenu avec Bazoum, qui dit être «en bonne santé»

"Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région", a relevé le président français lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre papouasien James Marape. "C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel".

La France ne considère pas comme "définitive" la "tentative" de coup d'État au Niger, a déclaré vendredi 28 juillet la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.Selon la RFI, le président Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises à son homologue nigérien Mohamed Bazoum, séquestré à Niamey. Celui-ci lui a dit être "en bonne santé", a rapporté Catherine Colonna aux journalistes en marge de la visite du chef d'État français en Papouasie-Nouvelle-Guinée.Rappelons que le président français a condamné vendredi depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée "avec la plus grande fermeté le coup d'État militaire" en cours au Niger, "dangereux" pour la région, et a appelé "à la libération" du président Mohamed Bazoum.