Ligue 1 : AS Pikine défie Jaraaf, Teungueth FC face à la Sonacos, Génération Foot accueille Casa Sports

En déplacement chez AS Pikine, le Jaraaf a le défi de ne pas laisser Teungueth FC, qui reçoit la Sonacos, s’envoler vers le titre. Cette 21e journée de Ligue 1, se joue dimanche.



La principale attraction de ce 21e tour reste le duel entre l'AS Pikine (4e, 30 pts) et le Jaraaf de Dakar (3e, 33 pts). Ce derby de la capitale a pris de l'ampleur ces dernières saisons : rivalité sur le terrain et dans les gradins. D'ailleurs, pour cet exercice, la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a interdit de déplacement les supporters visiteurs. Ce qui laisse le champ libre aux fans pikinois qui seront déterminés à pousser leur équipe à infliger un second revers au coach Malick Daf et ses hommes.



L'AS Pikine aura du répondant face des Médinois qui n'ont plus le droit à l'erreur dans la course au titre. Il faudra que le Jaraaf retrouve son attaque qui n'a pas marqué lors des quatre derniers matchs.



Teungueth FC attend la Sonacos



Un revers du Jaraaf pourrait offrir un large boulevard à Teungueth FC (40 pts). Mais le leader s'attend également à un match difficile face à une formation de la Sonacos de Diourbel (5, 28 pts), qui reste sur 12 rencontres sans défaite. Toutefois, les Rufisquois peuvent s'appuyer sur leur forme du moment marquée par trois succès consécutifs.



Guédiawaye FC (2e, 35 pts) rend visite à la Linguère (8e, 23 pts). Che les Saint-Louisiens, l'entraîneur Ansou Diadhiou peut s'appuyer sur son attaquant Sidy Ndiaye, qui signé un triplé il y a deux semaines contre l'US Ouakam (4-2).



GF/Casa Sports, un classique



L'autre affiche phare reste le match entre Génération Foot (10e, 21 pts) et le Casa Sports de Ziguinchor (11, 21 pts). Même si les deux derniers champions du Sénégal sont en difficulté, leur confrontation reste un classique du championnat



Dans les autres matchs, le Stade de Mbour (13e, 18 pts) reçoit l'US Gorée (6e, 27pts), tandis que l'US Ouakam (9e, 22 pts) accueille Dakar Sacré-Cœur (5e, 27 pts).



De son côté, Jamono Fatick (12e, 19 pts) accueille Diambars (14e, 14 pts).





Avec Stades