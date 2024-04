Festival de Cannes : ‘’Camp de Thiaroye’’ retenu dans la sélection ‘’Cannes classics’’

Ce film, interdit à sa sortie en France, revient sur le massacre de tirailleurs sénégalais en 1944.

De retour de la deuxième Guerre mondiale, ces derniers furent exécutés après avoir réclamé des pécules et des indemnités dans un camp militaire à Thiaroye.

Il a été produit par le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie en 1988. Sa copie restaurée sera visionnée en présence de Margaret Bodde, directrice générale de ‘’The Film Foundation’’, indiquent les organisateurs du Festival de Cannes en dévoilant sur leur site la liste des films retenus pour la Cannes Classics.

Cette année, 12 films restaurés seront projetés à ”Cannes classics” qui célèbre ses vingt ans d’existence.

Le film ‘’Camp de Thiaroye’’, 2 heures 33 minutes, a été restauré avec la ‘’Hobson/Lucas Family Foundation’’ par ‘’The Film Foundation’s World Cinema Project’’ et ‘’Cineteca di Bologna’’ au laboratoire ‘’L’Immagine Ritrovata’’ en association avec le ministère tunisien de la Culture et celui de la Culture et du Patrimoine historique.

La note accompagnant l’annonce remercie ainsi le réalisateur tunisien Mohamed Callouf, qui a facilité l’accès au film.

Le film ‘’Camp de Thiaroye’’ des réalisateurs sénégalais Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow a été sélectionné dans la catégorie ‘’Cannes classics’’ de la 77e édition du Festival de Cannes (France), prévue du 14 au 25 mai prochain, a appris l’APS des organisateurs de cet évènement.