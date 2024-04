DISPOSITIONS A PRENDRE PAR RAPPORT AUX ACCIDENTS RECURRENTES AU SENEGAL (Par Bara DIOP)

Région de Tambacounda:

L’axe Sinthiou Malème-Koussanar est particulièrement meurtrier. De nombreux accidents, parfois effroyables, ont eu lieu sur cette route. En septembre dernier, une collision entre un “7 places” et un bus a entraîné la mort de neuf personnes, dont des enfants blottis dans les bras de leur mère.

La RN1, notamment le tronçon Sinthiou Malème-Saré Gayo, est également sujette à des accidents de la circulation.

Sensibilisation et Formation : Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation pour les employés, en particulier les nouveaux embauchés. Cela peut inclure des parcours de formation en santé et sécurité au travail ;

Sensibiliser les services de prévention en santé au travail pour les intérimaires. Renforcement des Mesures de Prévention : Surveiller le marché des équipements de protection et de sécurité ;

Évaluer les risques de manière plus rigoureuse ;

Informer sur les aides à la prévention ;

Généraliser l’offre de couverture en santé au travail pour les travailleurs indépendants ;

Suivre les travailleurs intérimaires par les services de prévention en santé au travail des entreprises utilisatrices.

Respect des Règles de Conduite : Respecter le taux d’alcoolémie maximum toléré au volant ;

Respecter les vitesses autorisées ;

Respecter les temps de repos lors de longs trajets ;

Ne pas utiliser son téléphone au volant ;

Ne jamais consommer de stupéfiants ou de produits similaires.

Évaluation des Risques : Identifier et évaluer les risques présents dans l’environnement de travail ou de vie. Formation et Sensibilisation : Organiser des formations régulières sur la sécurité et la prévention des accidents pour tous les employés. Mise en Place de Procédures de Sécurité : Développer et mettre en œuvre des procédures de sécurité claires pour toutes les activités à risque. Équipement de Protection : Fournir et maintenir l’équipement de protection individuelle nécessaire. Maintenance Préventive : Assurer une maintenance régulière des machines et des équipements pour prévenir les défaillances. Amélioration Continue : Mettre en place un système de retour d’information pour identifier les lacunes dans les mesures de sécurité et les améliorer.

Plan d’Urgence : Établir un plan d’urgence en cas d’accident, incluant les procédures d’évacuation et les contacts d’urgence. Suivi et Révision : Réaliser un suivi régulier des incidents et des accidents pour réviser et améliorer le plan d’action.

Évaluation et Amélioration des Infrastructures Routières : Réaliser un diagnostic des routes pour identifier les zones à risque et les améliorer. Renforcement des Contrôles Techniques : Assurer que tous les véhicules subissent des contrôles techniques réguliers pour garantir leur bon état. Formation et Sensibilisation : Créer un centre national de formation pour les usagers de la route et organiser des campagnes permanentesvde sensibilisation sur la sécurité routière. Application Stricte du Code de la Route : Mettre en place des sanctions systématiques pour les infractions au code de la route et renforcer la surveillance policière. Gestion de la Vitesse : Imposer des limites de vitesse strictes et installer des radars pour contrôler la vitesse des véhicules. Lutte contre l’Alcool au Volant : Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de l’alcool au volant et augmenter les contrôles d’alcoolémie.

Au Sénégal, les accidents de la route constituent un problème très sérieux qui nécessite à prendre des mesures hardies.J’ai eu à recueillir quelques informations sur les zones accidentogènes :Fatick-Kaolack: Cet axe routier est l’un des plus accidentogènes sur la RN1, avec un taux de 43,85%. La RN4 présente également un taux élevé de 30,70%. Les causes des accidents incluent l’état des infrastructures, la vétusté du parc automobile, le facteur humain, le défaut de maîtrise et la vitesse excessive. Ziguinchor: La RN1 est la route la plus accidentogène dans la région. Elle est souvent utilisée pour relier le Centre et le Nord du pays. Les automobilistes et les clients soulignent l’état dégradant de cette route et son étroitesse.Kaffrine, Koungheul, le décès de 14 personnes, suite à l'éclatement des deux pneus avant d'un bus dit "Horaire" faisant la navette Dakar – Kédougou, le 28 avril 2024.En moyenne, 644 décès liés aux accidents de la route sont enregistrés chaque année au Sénégal. Ces accidents sont souvent causés par des comportements humains tels que l’excès de vitesse, l’utilisation du téléphone au volant, les effets des stupéfiants et de l’alcool. Pour réduire la mortalité routière, il est essentiel de renforcer la communication, la sensibilisation et la collaboration entre les forces de sécurité, les institutions gouvernementales et les citoyens.Pour réduire les accidents de la route au Sénégal, le gouvernement a mis en place 22 nouvelles mesures. Parmi celles-ci, on trouve l’interdiction de la circulation des bus de nuit entre les villes, la limitation de la vitesse à 90 km/h, et l’interdiction de l’importation de pneus usagés Ces initiatives visent à améliorer la sécurité routière et à réduire le nombre d’accidents mortels. Pour évaluer l’efficacité de ces mesures, il faudrait examiner les statistiques d’accidents de la route sur une période donnée après leur mise en œuvre. Cependant, les détails spécifiques sur l’impact de ces mesures ne sont pas mentionnés dans les résultats de recherche actuels. Il serait bénéfique de consulter des sources locales ou des rapports gouvernementaux pour obtenir des informations à jour sur l’efficacité de ces mesures au Sénégal.Les principales causes des accidents de la route au Sénégal incluent:, je propose quelques mesures importantes à prendre en considération :, nous pouvons contribuer à réduire le nombre d’accidents et à améliorer la sécurité routière.Pour réduire les accidents,pourrait être envisager :Pour réduire les accidents de la route au Sénégal, à la suite du drame qui a secoué Koungheul, les esprits sont encore meurtris par le décès de 14 personnes, suite à l'éclatement des deux pneus avant d'un bus dit "Horaire" faisant la navette Dakar – Kédougou,un plan d’action basé sur les informations récentes et les stratégies sont suggérées :Ces mesures, si elles sont mises en œuvre efficacement, peuvent contribuer à réduire significativement les accidents de la route et améliorer la sécurité des usagers au Sénégal.